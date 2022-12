Advierten que el 2023 será “muy difícil” para los productores

En contacto con la AM990, el señor Pánfilo Ayala, referente Federación Agraria Argentina en Laguna Naineck, se refirió a la actualidad de su sector y realizó un balance al cierre del año.

Para empezar, afirmó contundente que “fue un año muy duro, con condiciones realmente complicadas con caídas de granizo e incendios que nos dejan una situación muy difícil”, y agregó que les “espera un 2023 con muchos inconvenientes”.

En cuanto al sector bananero, explicó que “pasa por una etapa casi terminada, como sucedió con la producción algodonera”, pero remarcó que “unas 550 hectáreas de banana pertenecientes a 100 productores fueron destruidas o abandonadas este año”.

Para Ayala, se vienen acumulando situaciones adversas de varios años, ya que el país atraviesa una dura sequía y la provincia no es la excepción, y además se le suman otros factores climáticos que debilitan al sector que representa.

Ayala advirtió también que “los productores viven con desesperación y desazón”, pero tienen una “mínima esperanza de que las condiciones climáticas mejoren”, sin embargo, “lo que si nos sigue preocupando el desinterés del gobierno provincial que está ausente y no implementa sus recursos para ayudarnos”.

Al ser consultado sobre la producción de tomate, comentó que la cosecha no ha superado el 10% de lo que se sembró y los pequeños productores no tienen espalda para continuar en esto.

Para cerrar, habló sobre las perspectivas a futuro. “La lluvia será fundamental para la producción y el agua es una gran necesidad porque no hay posibilidad de volcarnos a otra actividad con las altas temperaturas que tenemos”, especificó. “La obra hídrica que realiza el gobierno es fundamental para darnos tranquilidad y que sea más sustentable la actividad”, concluyó.