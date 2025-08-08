Advierten que “docentes y no docentes universitarios perdieron el 45% del poder adquisitivo en lo que va del año”

En el marco de una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó el

proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y

Recomposición del Salario Docente, que tiene por objeto garantizar la

protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación

universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina.

La norma de financiamiento de educación universitaria fue aprobada por

158 votos afirmativos, 75 negativos y cinco abstenciones y será girada al

Senado de la Nación.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, el secretario general de

Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa

(ATUNF), Milcíades Olmedo, explicó que luego de que “el presidente

Javier Milei vetara el año pasado la Ley de Financiamiento Universitario”,

desde las Universidades Nacionales del país se robusteció el trabajo “a

través de varias acciones” para “volver a impulsar” la iniciativa.

Estas acciones “fueron generalizadas en todo el país” y apuntaron a

“visibilizar la problemática por la falta de presupuesto”, así como también

la falta de actualizaciones de becas estudiantiles y para investigadores, al

igual que la fuerte caída de los salarios docentes y no docentes.

Además, “se hizo una juntada de un millón de firmas para que el proyecto

sea tratado en el Congreso nuevamente y el resultado fue positivo, ya que

muchos legisladores entendieron que había que acompañar la aprobación

de este nuevo proyecto”.

Alertó que los docentes y los no docentes “tienen congelados sus salarios,

con una pérdida del poder adquisitivo del 45% en lo que va del año. Y esto

es producto de no actualizar las paritarias y de no aumentar los sueldos de

acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

Consideró ello como “muy preocupante”, ya que “hay docentes con vastas

trayectorias científicas y de investigación, con Doctorados, que se están

yendo del país hacia otras instituciones de Paraguay, Chile o Brasil”.

A su vez, estimó que habrá acompañamiento cuando se trate la iniciativa en

el Senado de la Nación, por cuanto “la mayoría entiende que las

Universidades y la educación pública tienen que ser sostenidas porque se

trata del futuro del ciudadano común”.

Es así que “esperamos que el Senado ratifique lo aprobado por la Cámara

de Diputados”, anticipando que “estamos planteando una gran marcha para

la defensa de lo que van a aprobar las dos Cámaras” del Congreso.