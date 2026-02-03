Advierten por riesgo de golpe de calor ante las altas temperaturas previstas esta semana

Desde el sistema de salud provincial recomiendan adoptar medidas

básicas para prevenir esta afección, especialmente en niñas y niños,

adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las temperaturas y la elevada sensación térmica anunciadas para los

próximos días en la provincia incrementan el riesgo de sufrir un golpe de

calor, una afección que puede ser grave si no se actúa a tiempo.

El subsecretario de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo

Humano, doctor Manuel Cáceres, explicó que esta condición “tiene un

mayor impacto en las niñas y niños, sobre todo en los más pequeños, en los

adultos mayores y en las personas con enfermedades crónicas, como

diabetes o hipertensión”.

En ese sentido, remarcó la importancia de extremar las medidas preventivas

en jornadas de calor intenso y, especialmente, al realizar actividades al aire

libre. “Cuando la temperatura y la sensación térmica son elevadas, aumenta

el riesgo de padecer un golpe de calor”, señaló.

Entre las principales recomendaciones, indicó evitar la exposición al sol en

los horarios de mayor calor, entre las 10 y las 17 horas; permanecer en

ambientes frescos y ventilados; buscar sombra; y mantener una adecuada

hidratación, bebiendo abundante agua durante el día y evitando bebidas

azucaradas.

En niñas y niños y en adultos mayores, aconsejó ofrecer líquidos de manera

frecuente, aun cuando no manifiesten sed.

Asimismo, recomendó usar ropa clara, holgada y de telas livianas,

sombrero de ala ancha, anteojos con protección UV y protector solar con

factor 30 o superior.

También sugirió consumir frutas y verduras frescas, ricas en agua; evitar

permanecer en lugares cerrados y calurosos; no realizar actividad física en

los horarios de mayor temperatura; y no dejar personas ni mascotas dentro

de vehículos estacionados.

Síntomas de alerta

Cáceres detalló que algunos signos que pueden indicar un golpe de calor

son piel enrojecida, caliente y seca; fiebre elevada; dolor de cabeza;

náuseas; vómitos; confusión; mareos; convulsiones o pérdida de

conocimiento.

Además, advirtió que la sequedad de la boca, la debilidad y los ojos

hundidos pueden ser señales de deshidratación.

Ante la presencia de estos síntomas, recomendó el traslado inmediato al

centro de salud u hospital más cercano.