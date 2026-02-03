Advierten por riesgo de golpe de calor ante las altas temperaturas previstas esta semana

Desde el sistema de salud provincial recomiendan adoptar medidas
básicas para prevenir esta afección, especialmente en niñas y niños,
adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Las temperaturas y la elevada sensación térmica anunciadas para los
próximos días en la provincia incrementan el riesgo de sufrir un golpe de
calor, una afección que puede ser grave si no se actúa a tiempo.
El subsecretario de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo
Humano, doctor Manuel Cáceres, explicó que esta condición “tiene un
mayor impacto en las niñas y niños, sobre todo en los más pequeños, en los
adultos mayores y en las personas con enfermedades crónicas, como
diabetes o hipertensión”.
En ese sentido, remarcó la importancia de extremar las medidas preventivas
en jornadas de calor intenso y, especialmente, al realizar actividades al aire
libre. “Cuando la temperatura y la sensación térmica son elevadas, aumenta
el riesgo de padecer un golpe de calor”, señaló.
Entre las principales recomendaciones, indicó evitar la exposición al sol en
los horarios de mayor calor, entre las 10 y las 17 horas; permanecer en
ambientes frescos y ventilados; buscar sombra; y mantener una adecuada
hidratación, bebiendo abundante agua durante el día y evitando bebidas
azucaradas.
En niñas y niños y en adultos mayores, aconsejó ofrecer líquidos de manera
frecuente, aun cuando no manifiesten sed.
Asimismo, recomendó usar ropa clara, holgada y de telas livianas,
sombrero de ala ancha, anteojos con protección UV y protector solar con
factor 30 o superior.
También sugirió consumir frutas y verduras frescas, ricas en agua; evitar
permanecer en lugares cerrados y calurosos; no realizar actividad física en
los horarios de mayor temperatura; y no dejar personas ni mascotas dentro
de vehículos estacionados.
Síntomas de alerta
Cáceres detalló que algunos signos que pueden indicar un golpe de calor
son piel enrojecida, caliente y seca; fiebre elevada; dolor de cabeza;
náuseas; vómitos; confusión; mareos; convulsiones o pérdida de
conocimiento.
Además, advirtió que la sequedad de la boca, la debilidad y los ojos
hundidos pueden ser señales de deshidratación.
Ante la presencia de estos síntomas, recomendó el traslado inmediato al
centro de salud u hospital más cercano.