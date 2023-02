Adiós WhatsApp: en qué celulares dejará de funcionar a partir del 1° de marzo

A partir de marzo, una serie de modelos de celulares dejará de recibir actualizaciones de WhatsApp y quedará expuesto a fallas de seguridad y otros problemas con la aplicación. Esto forma parte de los habituales cambios que se realizan todos los meses y que genera que ciertos sistemas operativos queden obsoletos para utilizar el servicio de mensajería.

Por su expansión durante la última década, la aplicación de Meta se convirtió en una herramienta fundamental en la comunicación, tanto en el ámbito social como en lo que refiere a estudios y trabajo. Por ese motivo, contar con la plataforma es una necesidad para millones de personas en Argentina y distintas partes del planeta.

En ese sentido, constantemente se lanzan actualizaciones que traen diversas modificaciones. Mientras que algunas apuntan a nuevas herramientas y funciones para mejorar la experiencia del usuario, otras corrigen fallas que existían anteriormente, tanto en el uso como en la seguridad.

Estos cambios elevan cada vez más los requisitos necesarios de los dispositivos para poder utilizar WhatsApp. En este caso, una nueva camada de dispositivos móviles, tanto con Android como iOS, perderán la posibilidad de hacerlo de forma óptima.

Quienes tengan alguno de los modelos de la lista no recibirán más actualizaciones de la aplicación a partir del 1° de marzo. Esto implica no solo no contar con las nuevas medidas de seguridad que se lancen para los usuarios, sino que además tampoco tendrán las herramientas y novedades que aparezcan, por lo que pueden experimentar algunas fallas en el funcionamiento de la plataforma.

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1° de marzo

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

IPhone 5S

IPhone 6S

IPhone SE

IPhone 6S Plus

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6 LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820

ZTE V956

ZTE UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Sony Xperia M

Esta noticia se da en el marco de una semana de novedades para WhatsApp. Durante los últimos días, se introdujeron cambios importantes para la plataforma.

En primer lugar, el cambio más relevante refiere a los usuarios de iOS y tiene que ver con las videollamadas. A partir de la actualización 23.3.77, los usuarios de Apple tendrán la posibilidad de utilizar el modo Picture-in-Picture (PiP) cuando charlen con algún contacto. Este permite que la videollamada quede activa a un costado mientras el usuario sale de la app y usa su celular.

Por otra parte, también se conoció que el servicio de mensajería de Meta trabaja en una función para poder enviar archivos de hasta 2GB de peso en las conversaciones, aunque esa se piensa como una mejora a largo plazo.