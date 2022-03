Adiós a Pinti: el saludo de figuras de la TV, artistas y políticos

Figuras de la televisión como Mirtha Legrand, Marley y Marcelo Polino; actores y actrices, entidades y políticos expresaron en redes sociales su pesar por la muerte de Enrique Pinti, a los 82 años, tras permanecer varios días internado en el Sanatorio Otamendi con un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas.

“Se fue un gran artista y mejor persona. Su canción ‘quedan los artistas’ será siempre un himno. Nunca te voy a olvidar Enrique. Adiós querido amigo. Descansa en paz”, escribió la “diva de los almuerzos televisivos” en su cuenta de Twitter.



“Que tristeza tan grande, fuiste un maestro para mí. Gracias por haberme elegido para acompañarte en tus últimos trabajos. Estarás siempre en mi corazón querido amigo”, publicó por su parte Marcelo Polino, quien acompañó a Pinti en una transmisión por streaming durante la pandemia de coronavirus.

Compañero en el ciclo “Tu cara me suena” por Telefe, Marley también dedicó unas palabras para el humorista en las redes sociales. “Trabaje con Enrique en Tu Cara Me Suena y era lo más! Gracioso, siempre buena onda, talentoso y buena persona. Hemos pasado cumpleaños juntos y muchas horas de grabación! Se te va a extrañar, Enrique! Buen viaje!”, expresó.

El actor Osvaldo Santoro definió al actor como “el rey del humor, pero también el rey de la cordura” y destacó que “en tiempos difíciles, nos regaló sus palabras de sentido común”.

“Mi saludo emocionado a un gran referente de nuestra profesión. Que la tierra te sea leve querido Enrique”, concluyó el mensaje de Santoro.

Verónica Llinás fue contundente al manifestar: “Ay no…Enrique Pinti no…qué tristeza”, junto a una publicación con la noticia realizada por la página oficial del Multiteatro Comafi, en donde el humorista planeaba estrenar un nuevo espectáculo.



“`Por qué no tengo redes sociales? Porque si alguien me dice gordo de mierda me deprimo un día entero´. Por eso un tipo que puteaba mil veces mejor y más rápido que cualquier tuitero pasaba de este antro: porque también era más sensible (y no le daba pudor reconocerlo)”, rescató como anécdota para recordarlo la actriz Mercedes Funes.

El empresario teatral Javier Faroni dijo sentir “tristeza absoluta” porque “se fue uno de los buenos de verdad” que “todo lo hacía fácil y agradable, todo era pasarla bien”.

Funcionarios y políticos opositores tampoco se mantuvieron ajenos a la pérdida del actor, tal como se desprende de los mensajes enviados por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y el diputado radical Mario Negri.

“Con mucho dolor despedimos a Enrique Pinti. Gran artista y persona. Supo retratar con humor y crudeza la realidad de la Argentina de las últimas décadas. Un abrazo a toda su familia y amigos en este difícil momento”, dijo el funcionario.



“Qué triste noticia la partida de Enrique Pinti. Nos dejó un millón de risas y reflexiones, usaba el humor para hacernos pensar. Quedan los artistas”, escribió, en tanto, Negri.

Entre las entidades que manifestaron su pesar se anotaron la Asociación de Actores Argentinos, la Casa del Teatro, la Fundación Huésped, el Canal Encuentro y el Multiteatro Comafi.

“Con gran pena despedimos al actor, director y dramaturgo Enrique Pinti. Trabajó en cine, teatro y televisión. Importante referente del café concert y del humor basado en el análisis histórico, político y social. Condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en el dolor”, dice el texto de la entidad que agrupa a los actores, que además enumeró hitos en la carrera del humorista.

“Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el `Muy pronto´ anunciado. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”, lamentó el Comafi, junto a una foto del cartel que promocionaba su próxima obra.

La emisora cultural pública publicó una foto del actor y un texto con un resumen de su carrera, en tanto que la Casa del Teatro -como muchos otros- decidió recordar un fragmento de la famosa canción “Quedan los artistas”, con la que el humorista cerraba su recordada obra “Salsa criolla”.



“Hoy despedimos a Enrique Pinti, un artista comprometido que se destacó, no sólo por su verborragia, sino sobre todo por su capacidad de decir. Tuvimos el honor de compartir con él las grabaciones de Generaciones, nuestro especial de ficción de 2018. ¡Te vamos a extrañar!”, lo despidió por su parte la Fundación Huésped.