ACV. Importantes avances para su tratamiento

Jefe de la Unidad de Stroke de Clínica La Sagrada Familia Juan José Cirio habló acerca del Accidente Cerebrovascular y de los avances científicos en materia de tratamiento.

Cirio dijo “el avance es muy importante en los √ļltimos diez a√Īos porque desde hace 25 a√Īos aproximadamente sab√≠amos que el ACV isqu√©mico que es cuando una arteria esta tapada ten√≠amos tiempo para intentar destaparla a trav√©s de una medicaci√≥n que se inyectaba en la vena y ese tiempo era muy limitado porque solo llegaba hasta las 4 horas nada m√°s y eso limita a que muchos pacientes lleguen al tratamiento, pero m√°s recientemente se desarrollaron otros tratamientos como lo son tratamientos endovasculares que es a trav√©s de un cat√©ter llegar hasta el cerebro y extraer el coagulo que est√° tap√°ndola arteria, el punto es que si bien eso era viable desde el punto de vista tecnol√≥gico la selecci√≥n de los pacientes y poder determinar a quienes ese tratamiento le iba a ser √ļtil o no estaba en deuda y eso es lo que progres√≥ recientemente en los √ļltimos a√Īos que fue desarrollar la tecnolog√≠a desde el punto de las im√°genes y mucha de esta basada en la inteligencia artificial para poder determinar cu√°les son los pacientes que se van a beneficiar de ese tratamiento incluso hasta las 24 horas‚ÄĚ.

En referencia a si se puede prevenir un ACV se√Īal√≥ ‚Äúhay que tener en cuenta que el ACV es una enfermedad vascular y como tal comparte los mismos factores de riesgo que el infarto cardiaco, entonces todo lo que uno hace para prevenir un infarto cardiaco que quiz√°s es m√°s conocido entre la gente lo mismo nos va a hacer √ļtil para prevenir el ACV, lo que significa que hay que controlar la presi√≥n, saber si uno es diab√©tico y tratar la enfermedad, el colesterol y tratarlo, no fumar, hacer ejercicios, menos consumo de sal, m√°s frutas y verduras‚ÄĚ.

‚ÄúRapid es la tecnolog√≠a basada en inteligencia artificial que es un software de im√°genes que hacen cuando el paciente llega, utiliza im√°genes de tomograf√≠as o resonancias y ll que ser√≠a m√°s novedoso es la capacidad que tiene de determinar cu√°l es la zona del cerebro que est√° da√Īada de Formosa irreversible y cu√°l es la que est√° en posibilidad de da√Īarse si uno no logra extraer el coagulo que est√° tapando la arteria ‚Äú, dijo.

‚ÄúPara prevenir un ACV no es necesario un neur√≥logo, es necesario un m√©dico cl√≠nico y cuando es necesario el cardi√≥logo tambi√©n. La prevenci√≥n primaria para poder prevenir un evento por primera vez el pilar fundamental es el medico cl√≠nico porque es el que va a detectar todos los factores que se consideran modificables‚ÄĚ, cerr√≥.