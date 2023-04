Abrió la convocatoria de préstamos generales para la actividad teatral

La representante regional del Instituto Nacional del Teatro, Graciela Galeano, referente provincial también del organismo, participó del lanzamiento de prestamos generales para la actividad teatral financiados en forma conjunta entre el INT y el Fondo Nacional de las Artes.

Con un acto celebrado recientemente en el Centro Cultural Kirchner, se lanzaron tres líneas de créditos específicos destinadas al apoyo de proyectos de hacedoras y hacedores escénicos. El FNA será la entidad responsable de gestionar los mecanismos administrativos necesarios para tramitar y efectivizar los créditos generados a partir de recursos económicos transferidos por el INT.

De la ceremonia participaron el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano; la presidenta del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh; el director de Organismos Descentralizados, representante del Ministerio de Cultura en el INT e integrante del Directorio del FNA, Sebastián Berardi; la secretaria general del INT, Laura Vinaya; y el Consejo de Dirección del INT.

En concordancia con las acciones que el Ministerio de Cultura de la Nación ha desarrollado y apoyado durante este tiempo, el FNA y el INT crean esta nueva línea de financiamiento, que tiene por objeto apoyar iniciativas de artes escénicas en cualquier etapa del proceso creativo; en la realización, exhibición y circulación de espectáculos teatrales; y para el funcionamiento, equipamiento, preservación y sostenimiento de las salas y espacios de teatro independiente.

Se podrán atender solicitudes destinadas a financiar: Grupalidades teatrales: creación, investigación y montaje de espectáculos teatrales, compra de pasajes y producción de giras nacionales e internacionales, compra de equipamiento, capacitaciones, asistencias docentes. Publicaciones: diseño, edición, y publicación de revistas y libros teatrales en formato impreso y/o digital. Salas y espacios teatrales: adecuación de instalaciones para mayor accesibilidad, adquisición, reposición y/o reconversión e instalación de equipamiento (sonoro, lumínico, audiovisual, etc.), adquisición e instalación de equipamiento de climatización; adquisición y/o refacción de bienes muebles (butacas, gradas, mamparas, telones, cartelerías, señalización, etc); gastos de refacción o de infraestructura (adecuación de sanitarios, camarines, escenario, salas de ensayo, arreglos de techos, cañerías, etc.).

Cada préstamo tendrá como monto tope un valor de dos millones y medio de pesos argentinos por persona beneficiaria. La solicitud se realiza de manera digital hasta el lunes 12 de junio inclusive.