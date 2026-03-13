“Abriendo Surcos” realizó una nueva donación al Hospital de la Madre y el Niño

En el marco de la colaboración permanente con ese efector de la ciudad de

Formosa, la Fundación “Abriendo Surcos” realizó este jueves 12 una

entrega de insumos que incluyó materiales para la parte de sanitarios.

Sin dudas, esta contribución ayudará a un mejor funcionamiento de esta

institución insignia de la salud pública, que depende del Ministerio de

Desarrollo Humano.

La referente de esta fundación, la contadora Beatriz Lotto, también

diputada provincial justicialista, dialogó con la Agencia de Noticias

Formosa (AGENFOR) y expresó que el fin de esta acción es contribuir a

la mejora de las condiciones edilicias del nosocomio.

“Si bien está dotada de todo lo que se necesita como institución sanitaria”,

no obstante, subrayó que “siempre se busca ayudar desde el punto de vista

social”, para así “retribuir, de alguna forma, todo el trabajo que ella le

brinda” a la comunidad formoseña.

“Ese es el compromiso permanente que tiene la Fundación”, acentuó, la

cual tiene un lazo construido hace ya “mucho tiempo” con el efector

sanitario, el cual se afianza con este tipo de acción.

Además, recordó Lotto que en el tiempo de campaña de la prevención del

cáncer de mama, esto es el Mes Rosa, que se celebra en octubre de cada

año, el Hospital le brinda asesoramiento, “y así nosotros podemos llegar

con el mensaje a la sociedad”.

En esas campañas son múltiples las actividades que se desarrollan, donde

también “los medios de difusión, así como las entidades públicas y

privadas son muy importantes en ese sentido”, reconoció.

Por otro lado, en cuanto a la donación, puntualizó que ésta surgió luego de

mantener un diálogo con el director Víctor Fernández, quien le agradeció y,

en tal sentido, puso en relieve que “siempre están colaborando con

nosotros”.

En este caso, “son insumos para arreglar los diferentes sanitarios, sobre

todo, de las salas donde se encuentran las madres en la parte obstétrica y la

pediátrica”, detalló.

Así que ahora ya “se comenzarán con los arreglos”, agregó muy contento.