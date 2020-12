ABORTO. Martearena dijo que “los Senadores no escucharon a sus votantes”

Argentina aprob贸 la madrugada de este mi茅rcoles la ansiada ley del aborto. Tras doce horas de sesi贸n y con la pasi贸n y la emoci贸n comparables a las de una final deportiva, el Senado ratific贸 la norma aprobada por la C谩mara de Diputados el 11 de diciembre. La nueva ley permite la interrupci贸n del embarazo sin justificaci贸n hasta la semana catorce de gestaci贸n. Hasta ahora, solo pod铆an ejercer ese derecho las mujeres que hubieran sido violadas o cuya vida corriera peligro, seg煤n una ley de 1921 que fue pionera en la regi贸n. En contacto con la AM990 el pastor Evang茅lico, Rub茅n Martearena habl贸 al respecto y adelant贸 que es un d铆a muy triste para Argentina.

Martearena dijo 鈥渆s un d铆a de mucha tristeza, desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evang茅licas de la Rep煤blica Argentina (ACIERA) se larg贸 un comunicado a trav茅s de los medios y la ciudadan铆a porque en realidad la mayor铆a de los argentinos no estaba a favor de esta ley. Hay solo algunos legisladores que no escucharon a la mayor铆a del pa铆s que son los que lo votaron y les dijo que no quer铆an esta ley que queremos las dos vidas y que si hayan m谩s leyes que favorezcan el acompa帽amiento de las mujeres en estado de vulnerabilidad鈥.

鈥淒e 24 provincias del pa铆s, 16 decimos que queremos las dos vidas y no se quiere esta ley. Nuestros 5 Diputados Nacionales dijeron que no la aceptaban, 2 Senadores tambi茅n lo dijeron y solo 1 de ac谩 dijo que si estaba a favor. No se escuch贸 a la gente鈥, a帽adi贸.

鈥淓n CABA y en el AMBA obtuvieron los votos, son un grupo min煤sculo en comparaci贸n con la mayor铆a de la ciudadan铆a鈥, se帽al贸.

鈥淎hora habr谩 que seguro reformar la Constituci贸n (como lo dijo el Senador Jos茅 Mayans) porque esto es anticonstucional, va en contra de los derechos de la vida y del ni帽o por nacer鈥, manifest贸.

鈥淓stamos retrocediendo en cuanto a los derechos. Estamos yendo para atr谩s en cuanto a nuestros derechos. Solo se est谩 atendiendo la voz de un grupo minoritario, esto no es democr谩tico鈥, indic贸.

En relaci贸n al rol del Papa Francisco, Martearena dijo que se esperaba un rol m谩s protag贸nico del l铆der religioso. Asimismo cont贸 que desde las Iglesias Evang茅licas se trabaj贸 en conjunto con las Iglesias Cat贸licas y asegur贸 que se esperaba mucha m谩s participaci贸n por parte de 茅l teniendo en cuenta que es argentino.