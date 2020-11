ABORTO LEGAL. Conejero “La vida no se debate. Ésta se acepta”

El Obispo diocesano, Vicente Conejero en contacto con la AM990 habló acerca del proyecto con el que se busca aprobar el aborto legal en nuestro país.

Conejero comenz√≥ diciendo ‚Äúagradecidos recibamos la vida, acept√©mosla con amor y cuid√©mosla. La vida humana es un don y misterio de Dios, en todo momento y circunstancia hay que recibirla y aceptarla, defenderla y protegerla, con esmero y cari√Īo cuidarla, sobre todo a las m√°s inocente e indefensa cuando est√° en seno de su madre o bien cuando se encuentra en situaci√≥n vulnerable de enfermedad o ancianidad en el lecho del dolor‚ÄĚ.

Y a√Īadi√≥ ‚Äúsolo ser√° loable y leg√≠timamente aceptar perderla cuando una persona y voluntariamente la entrega por el bien y el bien de los dem√°s como lo hijo Jes√ļs‚ÄĚ.

‚ÄúEl d√≠a de ayer vinieron unos pastores evang√©licos de la Rep√ļblica Argentina y nos estamos moviendo todo lo posible para defender la vida‚ÄĚ, opin√≥.

‚ÄúMe he llevado una decepci√≥n muy grande de este se√Īor Presidente, que Dios lo perdone porque nunca esperaba esto. La mayor√≠a de las personas son obsecuentes cuando piensan en la muerte y el crimen, porque eso hay que decirlo y fuerte, son criminales y no me importa decirlo porque es la verdad ya que van a atentar contra la vida de un ser inocente en el vientre de una madre y luego dicen que es salud p√ļblica. A ellos le hace falta una buena pastilla para recuperar la mente‚ÄĚ, se explay√≥.

‚ÄúCreo que los pol√≠ticos nunca han debido atreverse a plantear eso (aborto legal), por m√°s que sea de campa√Īa ni no campa√Īa puesto que la vida no se debate. √Čsta se acepta‚ÄĚ, manifest√≥.

‚ÄúEsto es un plus que se a√Īade a estas mentes perversas que muchos seres humanos tienen porque no les importa la vida de nadie. Esta gente en lo √ļnico que piensan es en el poder, en mantenerse, hacen promesas que no cumplen y luego se mantienen en la mentira, despu√©s por debajo pasa el dinero que eso es lo que les mueve a muchos de los Diputados y Senadores porque no hay que ser ingenuos ya que hay muchos intereses econ√≥micos y ellos har√°n lo que sea con tal de ganar y tener ‚Äúla guita‚ÄĚ, se√Īal√≥ el Padre Obispo.

En relaci√≥n a que har√° la Iglesia Cat√≥lica al respecto manifest√≥ ‚Äútengo entendido que para el 28 de este mes hay una convocatoria masiva para defender la vida y lo llevaremos adelante por los medios que podamos teniendo en cuenta el contexto de pandemia‚ÄĚ.

‚ÄúA nivel de la Conferencia Episcopal Argentina estamos tratando de hablar con nuestros legisladores, pero ya conocemos la opini√≥n de algunos. A Dios gracias esperemos que sea consecuente el portavoz del oficialismo, Jos√© Mayans quien es defensor de la vida y quien ha blanqueado que llevar esto a un debate ser√≠a una inconstitucionalidad‚ÄĚ, cerr√≥.