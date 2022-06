ABERRANTE. Comenzaron una investigación sobre una red de pornografía infantil en Formosa

Soledad Yorg del Comité contra la Trata y Explotación de Personas en contacto con la AM990 habló acerca de la investigación que se lleva adelante a una red de trata de menores en la provincia.

Yorg dijo “es un agravante que estén involucrados menores. Esta denuncia me llega a través de un mensaje de WhatsApp de una chica que me cuenta que ingresa a esta página en un grupo cerrado de telegram donde se ofrece contenido sexual y donde hay menores”.

“Yo le pido que no dé de baja la página porque es lo que a mí me permitirá entrar, capturamos todas las imágenes que podíamos, todo lo que nos sirve como denuncia”, añadió.

“Es una pagina aberrante con mucho contenido explícito, es lo que nos llamó la atención y esto esta en curso de investigación. Hace unos 15 días se formuló esta denuncia”, contó.

“En Facebook también por ahí aparecen algunas ofertas de servicios sexuales y uno no sabe que hay atrás de eso, siempre les pedimos que hagan captura de pantalla y llamen a la línea 145 para informar lo que esta sucediendo”, señaló la profesional.

“La difusión ya indica que hay alguien que está lucrando con las imágenes”, cerró.