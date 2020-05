A una semana de la muerte de Sergio Denis, sus hijos iniciarán acciones legales contra el teatro donde ocurrió el fatal accidente

El abogado de la familia confirmó a Teleshow que iniciarán una demanda al lugar donde hace catorce meses el músico cayó al foso de orquesta

La semana pasada luego de catorce meses de agonía, Sergio Denis murió en la clínica de rehabilitación ALCLA. El 11 de marzo del 2019 el músico se cayó del escenario al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa de Tucumán en medio de un show y debió ser hospitalizado de urgencia.

En medio del dolor por la despedida de su padre, sus hijos Federico, Bárbara y Victoria decidieron iniciar acciones legales contra el lugar, que está a cargo de la gobernación. “El reclamo sería por daños y perjuicios”, explicó a Teleshow Diego Colombo, abogado que llevará adelante la causa y amigo incondicional del intérprete de temas como “Te quiero tanto” y “La vida vale la pena”.

“Estamos evaluando de presentarnos como particulares damnificados en las actuaciones penales que se labran allí en Tucumán. Los hijos de Sergio están decididos a iniciar acciones contra la Gobernación y contra todos aquellos que de alguna manera sean responsables del accidente que sufriera el 11 de marzo del pasado año”, agregó.

Apenas se levanten las restricciones para circular, Federico Hoffman viajará a Tucumán además para “tomar conocimiento de las actuaciones que una Fiscalía de allí inició de oficio”. Aunque ya se hicieron pericias apenas ocurrido el fatal accidente, no descartan que éstas sean insuficientes y tengan que pedir nuevos estudios “con el objeto de esclarecer el hecho que ocasionó el daño irreparable en Sergio”.

Al momento del accidente, el administrador del lugar, Raúl Armisen, tenía previsto cerrar el espacio para hacer “más operativa” la sala ya que hacía años que no se usaba el espacio para la orquesta. Incluso detalló que el trámite para realizar la obra ya lo había comenzado, que estaban esperando unas autorizaciones y que esa semana le llegarían las maderas para realizar el trabajo (el accidente fue un lunes y los materiales llegaron el miércoles).

“No me habilita la Municipalidad. Es un tema de trámites, porque a partir del accidente me empezaron a pedir planos. Hay cumplimientos burocráticos, está todo en vías de realizarse, pero hay un tema administrativo. Dependo de los tiempos de la Municipalidad, porque corro el riesgo de que si hago algo me clausuren el teatro, antes no pasaba nada, pero hoy en día, hay que esperar a cumplimentar los papeles y en eso estamos”, había explicado Armisén en mayo a este sitio.

Finalmente en julio del año pasado el teatro Mercedes Sosa terminó las obras que dieron por cerrado el foso y que extendieron el escenario. “La fosa esta cerrada con una estructura desarmable, tal cual estaba previsto”, confirmó el administrador del teatro.

Según se puede observar en las fotos de los shows que se realizaron en el teatro y que del mismo lugar compartieron a través de sus redes sociales, se trata de una madera negra que cubre el espacio entre el escenario y la platea (justo el hueco del foso). Aunque la estructura es removible, la mayoría de los artistas eligieron mantenerla durante sus shows, incluso algunos, como fue el caso de Cazzu, que usó la plataforma para acercarse al público y bailar sobre ella.

Consultado por si había alguna reglamentación que estableciera cómo debían estar los fosos de orquesta en cada sala respecto al escenario, el empresario Carlos Rottemberg había explicado a Teleshow: “No existe otra norma que el sentido común. Los actores transitan escaleritas cuando acceden a los escenarios. En este caso era generosa, por el ancho que se ve”.

Denis se disponía a cantar el tema “Te llamo para despedirme” cuando pasó de la platea al escenario y al recorrer la escalera que lo conducía, cayó al foso de orquesta, de más de tres metros de altura. De inmediato fue trasladado al hospital Ángel C. Padilla. Olga Fernández, directora del instituto médico explicaba aquella noche que el paciente presentaba “hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato”.

Nora, hermana de Sergio viajó de urgencia a Tucumán y al hablar al día siguiente con los medios pidió a la gente que rezara, ya que el músico “estaba más en manos de Dios que de los médicos”. Aún con los pronósticos en contra, él siguió luchando y poco más de un mes después fue trasladado en un avión sanitario a Buenos Aires.

En el Sanatorio de los Arcos le realizaron dos intervenciones: la primera cirugía fue en el tórax, “para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho”, y la segunda en el abdomen “por un proceso infeccioso intestinal grave”.

Una vez estabilizado su cuadro la familia decidió trasladarlo nuevamente, esta vez a la clínica de rehabilitación integral ALCLA en el barrio de Belgrano. Allí estuvieron otros famosos como Gustavo Cerati y Santiago Bal.

Sus hijos y sus hermanos lo visitaban a diario, al igual que su amigo Colombo que iba cada vez que podía, hasta que a fines de marzo debido al avance del coronavirus comenzaron a restringir las visitas. Finalmente y luego de una extensa lucha Sergio dejó de respirar el viernes pasado, pero sigue presente en su música y en el amor de sus seguidores.