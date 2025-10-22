A través de una “ruleta didáctica”, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia concientizó sobre el cáncer de mama

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Centro de

Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa instaló un stand en el

microcentro capitalino, donde llevó adelante “La Ruleta Educativa”, una

actividad de concientización para sensibilizar sobre la enfermedad de una

manera más didáctica y brindar información a la población.

Fue en la Peatonal de la ciudad de Formosa, en su intersección con la calle

España, donde se hizo presente el personal del CMNR, entregando

folletería, conversando con las personas que pasaban por ese lugar respecto

de los controles necesarios y realizando las actividades con la ruleta.

Al respecto, en diálogo con AGENFOR, la técnica radióloga Anali

Vallejos, integrante del equipo del Centro, indicó que “vinimos con la

institución a concientizar, informar e invitar a la gente a que se acerque

para tener más conocimiento sobre el Día Internacional de la Lucha contra

el Cáncer de Mama, que se conmemoró el 19 de octubre”.

Fue así que “estuvimos con la ruleta, donde a medida que la hicieron girar,

fueron respondiendo las preguntas. Si tenían dudas o si no conocían sobre

determinada cuestión, les brindamos la información necesaria. Y por

participar se llevaron premios”.

Subrayó que la respuesta de la comunidad fue muy buena, por lo que

“estamos muy contentos por la participación, porque tienen muchos

conocimientos, de todas las edades, han preguntado un montón y se han

sacado muchas dudas”.

Asimismo, puso en valor el arduo trabajo que se lleva adelante desde el

Centro, así como el continuo e integral acompañamiento que les brindan a

los pacientes. “La doctora (María Paula) Antueno, que está a cargo del

Servicio de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario, siempre ha estado

acompañándonos y además contamos con un equipo muy completo, donde

se realizan los estudios de diagnóstico y se los complementa con otros”.

Del mismo modo, “tienen la derivación a la parte de oncología”,

subrayando que “si es necesario, las pacientes ya pueden completar su

tratamiento” en el CMNR.