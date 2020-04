A través de un decreto Alberto Fernández delega en los intendentes el control de precios y dice que los cacerolazos no lo afectan

En medio del parate de la actividad económica por la cuarentena por el coronavirus y de los temores por la mayor tensión social, sobre todo en el conurbano, Alberto Fernández anunció que firmará un decreto -este mismo lunes, según el Presidente- que habilitará a los intendentes a aplicar la ley de defensa de la competencia en sus distritos para, así, poder controlar las subas de precios de los alimentos en los pequeños comercios.

El Presidente también subrayó que está en contra de la baja de salarios por parte de los funcionarios y que los reclamos que se vienen escuchando en la última semana en ese sentido lo tienen sin cuidado: “A mi las cacerolas no me afectaron en ningún momento”.

Entrevistado por el portal El Cohete a la Luna, Fernández sostuvo que el Gobierno detectó subas en los precios de los alimentos en los comercios de cercanía. Exceptuó de esos incrementos de forma tajante a las grandes cadenas de supermercados y también a los productores.

“Ni en las productoras de alimentos ni en los grandes super tenemos aumentos de precios. Arcor, por poner un ejemplo, tiene los precios de diciembre, no los ha aumentado. Los aumentos ocurren en los distribuidores, a veces, y fundamentalmente los negocios de cercanía. Estoy preparando un DNU, que supongo tendré listo el lunes, para cambiar la ley de Defensa de la Competencia y declarar como autoridad de aplicación a los intendentes. Para que los intendentes puedan aplicar la ley de Defensa de la Competencia en sus municipios”.

En la entrevista, el Presidente sostuvo que “hay un montón de aumentos que ocurren inexplicablemente”. Y agregó: “Los intendentes tendrán la facultad de aplicar la ley y sancionar directamente a los negocios. No es que yo no quiera como Estado Nacional, sino que a veces son negocios muy chiquitos”.

Cerca del Presidente dijeron que el decreto se conocería en la noche de este lunes o quizá este martes.

Los intendentes quedarán facultados a advertir al negocio donde detecten subas no autorizadas. En caso de que ese comerciante no corrija el valor, el Municipio podrá multarlo y, en última instancia, proceder a su clausura.

Este domingo, entre los cámaras que agrupan a los comercios de cercanía decían estar a favor de los controles ya que ellos no son formadores de precios. “Los precios máximos que dice el Gobierno son los que nos despachan a nosotros los distribuidores y mayoristas” .

Entre los alcaldes del conurbano también celebraron el anuncio del DNU. “Los intendentes tenemos facultad de hacer inspecciones de higiene y salubridad, como revisar si se rompió la cadena de frío o las fechas de vencimiento. Pero por los precios no podíamos actuar, le correspondía a la Justicia en lo Contencioso Administrativo”, dijo a Clarín Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría.

Gray añadió: ”El de los precios es un reclamo que la gente nos hace continuamente. En las crisis las soluciones a los problemas deben ser expeditivas”.

Con el DNU los intendentes estarán facultados a aplicar sanciones a los comercios que incumplan los precios máximos de los 2.300 productos que tienen sus valores retrotraídos al 5 de marzo.

No estaba claro este domingo si el control de precios por parte de los intendentes es para este momento de excepción que atraviesa la Argentina o si será una facultad definitiva.

El pasado 21 de marzo, al día siguiente de que el Presidente decretara la cuarentena en todo el país, algunos intendentes del conurbano habían salido a controlar que se respetaran los precios máximos de múltiples productos alimenticios, de higiene y medicamentos en supers y farmacias de sus distritos.

Consultado, por otro lado, por los cacerolazos para reclamar que los políticos se bajen los sueldos, Alberto respondió: “A mi las cacerolas no me afectaron en ningún momento”.

