A DOS MESES DE HABER INICIADO EL AÑO LEGISLATIVO.  Recién se comenzaron a armar las comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación

El diputado nacional por Formosa, Ricardo Buryaile en contacto con la AM990 habló acerca de que se han reanudado las sesiones tras varios meses sin sesionar.

Buryaile dijo “nosotros tenemos la expectativa de tener más reuniones y el porqué no hubo más reuniones tiene que ver con que el Poder Ejecutivo que es quien tiene la facultad de convocar a sesiones. El Ejecutivo había dicho que iban a haber sesiones desde el mes de enero, después pasamos al mes de febrero y nunca ha llegado la convocatoria y que debía hacerla el Ejecutivo porque ellos tendrían que hacer”.

“En el mes de marzo empezó el período en el que se conforman las comisiones para darle tratamiento a los proyectos previa llegada al recinto, pero se han dado algunos problemas dentro del oficialismo y eso hizo que nunca se terminarán de crear las comisiones y es la primera vez que estamos que estamos sesionando, pero aún no se han completado las comisiones, ésta es la razón por la que aún no se ha sesionando”, añadió. “Creo que ahora se van a comenzar a normalizar porque no sé si el oficialismo ha arreglado sus problemas, pero por lo menos esperamos tener sesiones más fluidas”, cerró