A cuánto está el “dólar cripto”, el único que opera este domingo durante las elecciones

Mientras la Argentina vive la jornada de elecciones legislativas a nivel nacional, y luego de una semana en la que el dólar escaló generando preocupación, a la espera por el escrutinio, el único mercado cambiario que se mantiene activo este domingo, el “dólar cripto”, registra una clara tendencia a la baja.

Las principales stablecoins —criptomonedas cuyo valor está atado al dólar estadounidense— funcionan como el único termómetro financiero disponible antes de la apertura de los mercados formales de este lunes. La caída de sus cotizaciones refleja la cautela y expectativa de los inversores ante el resultado electoral.

Pasadas las 16:30 horas, la caída era notable en las cotizaciones:

USD Coin (USDC): Bajaba un significativo 1.18%, cotizando a $1.566,76 para la venta.

Tether (USDT): Caía un 0.51%, ubicándose en $1.573,64.

Dai (DAI): Retrocedía un 0.50%, marcando un precio de $1.578,05.

Otras stablecoins como USDL y PYUSD también replicaban el retroceso con caídas del 1.18%.

Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025

Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.