A 50 años del golpe de Estado: Homenaje y memoria en Margarita Belén

En el monumento de Margarita Belén se realizó ayer un acto institucional en conmemoración del 50° aniversario del inicio del golpe militar de 1976 en la Argentina. La jornada reunió a autoridades provinciales y municipales, organismos de derechos humanos y vecinos, en un sitio cargado de simbolismo. El homenaje se inscribió en una agenda amplia de actividades que, durante todo el mes, buscaron reafirmar las banderas de memoria, verdad y justicia.

El intendente Javier Martínez, anfitrión del acto, remarcó el valor histórico del lugar y la necesidad de mantener viva la memoria colectiva. “Estamos en un sitio donde ocurrió uno de los episodios más sangrientos de la dictadura. Hoy recordamos 50 años de ese golpe y reivindicamos las políticas de derechos humanos, rindiendo homenaje a nuestros mártires que dieron la vida por un país libre, justo y soberano”, afirmó. En esa línea, anunció la construcción de una plazoleta de Memoria, Verdad y Justicia en la localidad como símbolo permanente del compromiso democrático.

Santiago Osuna de la agrupación de derechos humanos H.I.J.O.S destacó la magnitud de la convocatoria y el trabajo previo: “Venimos desarrollando una agenda muy importante junto a distintas organizaciones, con más de 30 actividades en lo que va de marzo. Este acto, junto con la Municipalidad de Margarita Belén, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, es el punto culminante para rendir homenaje a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos”. Además, subrayó la importancia de sostener la memoria en el contexto actual: “Tenemos la responsabilidad de seguir militando para que nunca más se repitan proyectos de exclusión, hambre y miseria en nuestro país”.

Por su parte el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado puso el acento en la continuidad del trabajo más allá de la fecha conmemorativa. “Es necesario promover una memoria activa que permita comprender el impacto del terrorismo de Estado y el valor de la democracia en la construcción de justicia”, sostuvo. Asimismo, advirtió sobre la vigencia de discursos negacionistas: “El negacionismo existe y se expresa permanentemente, pero nosotros tenemos la otra posición”, y reivindicó el rol de Raúl Alfonsín por el “coraje” demostrado al impulsar el juzgamiento de las juntas militares.

Por su parte, Armando Benítez, ex detenido político, aportó su testimonio personal sobre los años previos y posteriores al golpe. “Antes del golpe ya había un gobierno autoritario, con estado de sitio y leyes que permitían detener a militantes. Muchos fuimos presos en ese contexto; en algunos casos, eso hasta significó salvar la vida”, recordó. Benítez relató que estuvo detenido en la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía de Resistencia y la U7, y remarcó la importancia de estas jornadas: “Auguramos una gran marcha, con amplia participación de organizaciones, para defender la Constitución y sostener la memoria colectiva”.

El acto en Margarita Belén formó parte de una jornada más amplia que incluyó movilizaciones y actividades en distintos puntos del país. En el Chaco, la conmemoración continua esta tarde con una marcha hacia la Casa por la Memoria, mientras que en otras ciudades las plazas centrales volvieron a ser escenario de reclamos y recordatorios. A medio siglo del golpe, el mensaje se renovó con fuerza: memoria, verdad y justicia, como pilares irrenunciables de la democracia argentina.