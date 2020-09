A 24 años de su muerte, las mujeres que marcaron la vida de Gilda

Fans incondicionales o compa√Īeras de infancia, qui√©nes fueron las que acompa√Īaron a la diosa de la m√ļsica tropical durante su corta pero exitosa carrera

Una musa puede aparecer en un objeto de deseo, en un amor correspondido o no, en un cari√Īo, en una pareja. Gilda la encontr√≥ en el amor de quienes la rodeaban, por eso a sus canciones no les sobra el contenido er√≥tico de tantas otras cumbias que hablan de s√°banas pegadas, de esas en las que nadie se promete nada m√°s all√° del tiempo. Gilda era del pueblo, era de sus amigas. Con los a√Īos, los homenajes, las pel√≠culas y los programas especiales, se han ido conociendo historias de mujeres que acompa√Īaron a la diva de la movida tropical desde un lugar muy cercano, tan √≠ntimo como la amistad.

El 7 de septiembre de 1996, la mujer antes conocida como Miriam Alejandra Bianchi perdi√≥ la vida a los 34 a√Īos en un accidente, en pleno tour. Estaba en la ruta, a bordo de un micro, y con ella tambi√©n muri√≥ su hija Mariel. Adem√°s de Gilda y su nena, fallecieron otros cuatro integrantes de su staff. La frase ‚Äúse fueron de gira‚ÄĚ suena rid√≠cula al referirse a estas personas que murieron injustamente en medio de un tour, pero los artistas igual quedan para siempre en ese limbo de luces y tragedia. La cantante y alma m√°ter del equipo se hab√≠a ido, y a partir de all√≠ nac√≠a la santa.

En plena la d√©cada del 90, la cumbia se sacudi√≥ la p√°tina marginal que arrastraba de otros tiempos y se col√≥ en las fiestas menemistas de pizza con champagne, en los eventos de Punta del Este, en los boliches exclusivos para gente linda. Y ah√≠ tambi√©n se col√≥ el repertorio de Gilda, una selecci√≥n de canciones con dulces melod√≠as bailables, estribillos pegadizos y t√≠tulos inolvidables: ‚ÄúNo me arrepiento de este amor‚ÄĚ, ‚ÄúPaisaje‚ÄĚ, ‚ÄúFuiste‚ÄĚ, ‚ÄúCoraz√≥n Valiente‚ÄĚ, entre tantos m√°s. Gilda no era voluptuosa ni ven√≠a de un barrio humilde, como otras de sus colegas. Delgada y con un aspecto distinguido, era maestra jardinera y hab√≠a disfrutado de una infancia entre Villa Devoto y Villa Lugano, un matrimonio que le dio dos hijos y un talento que hasta ahora no compart√≠a m√°s que con sus allegados: su voz.

A los 29 a√Īos fue a un casting convocado por Juan Carlos ‚ÄúToti‚ÄĚ Gim√©nez, quien termin√≥ siendo el productor que la llev√≥ al estrellato y tambi√©n su √ļltimo amor. Es que la vida de artista, ir de baile en baile, viajar por toda la Argentina, desembarcar en Bolivia y Per√ļ (dos mercados muy importantes para la m√ļsica tropical) no fueron compatibles con el modelo de esposa cl√°sico, Gilda estaba cambiando y separarse del padre de sus hijos fue una consecuencia natural de esta crisis.

Gilda era diferente y se notaba en ella y en sus fans, muchas de esas seguidoras eran mujeres. Como en la actualidad sucede con la Karina, La Princesita, con Gilda las mujeres se identificaban, sufr√≠an con ella, so√Īaban sus sue√Īos, quer√≠an acompa√Īarla. La movida ven√≠a de suspirar con los pechos exuberantes de L√≠a Crucet y de la sensualidad tucumana de La Bomba Gladys, Gilda llegaba para marcar otro est√°ndar de mujer que cantaba cumbia.

Shomara Clement Calder√≥n y Juanita Gonz√°lez Molina eran dos fans bolivianas a las que Gilda conoci√≥ en mayo de 1996, en su gira por La Paz. Estas chicas de 15 y 19 a√Īos cada una en ese momento, eran empleadas de mantenimiento del Canal 11 de la capital boliviana y viv√≠an en Villa Armon√≠a. Juanita recordaba en el programa Secretos verdaderos (Am√©rica): ‚ÄúDe pronto la vimos entrar a ella con todo su equipo y nos dio paz, al punto de que hasta Shomara le hizo preguntas. Cuando termin√≥ la conferencia nos fuimos a sacar unas fotos y de all√≠ por siete d√≠as no nos separamos m√°s‚ÄĚ. Esos d√≠as fueron a comer juntas, pasearon en la combi y compartieron divertidos momentos. Aparentemente, Gilda habr√≠a tenido la idea de volver para Navidad a Bolivia y luego invitar a las chicas a Buenos Aires, algo que nunca se concret√≥.

Shomara tuvo un sue√Īo muy feo justo antes de despedirse de la cantante y cuando se juntaron para decirse adi√≥s, las tres lloraron desconsoladas. Ese momento habr√≠a servido de inspiraci√≥n para el hit ‚ÄúNo es mi despedida‚ÄĚ. Gilda se sac√≥ un anillo de su mano y asegurando que era ‚Äúel de la suerte‚ÄĚ, que se lo hab√≠a regalado su mam√°, le dijo a Shomara entre l√°grimas: ‚ÄúTe va a acompa√Īar hasta que yo vuelva y te va a alejar de todo mal‚ÄĚ.

Despu√©s de eso, siguieron en contacto epistolar. La cantante respond√≠a las cartas largu√≠simas y sentidas con mucho cari√Īo y contando, incluso, vivencias personales, su d√≠a a d√≠a. En uno de esos cruces, Gilda escribi√≥: ‚ÄúHice una canci√≥n que se llama ‚ÄėNo me olvides‚Äô y la hice pensando en aquella noche que nos despedimos. Y dice as√≠: ‚ÄėQuisiera no decir adi√≥s, pero debo marcharme, no llores por favor, no llores que vas a matarme. No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, una pausa en nuestras vidas, un silencio entre t√ļ y yo, recu√©rdame a cada momento que estar√© contigo, no habr√° distancia que me aleje‚Äô‚ÄĚ.

Pero en el mismo programa de la TV argentina, casi con bronca, Toti Gim√©nez quiso aclarar: ‚ÄúEse tema se llamaba ‚ÄėEl Mundo‚Äô y hablaba de otras cosas. Un d√≠a me dijo ‚Äėvoy a cambiar la letra‚Äô. Era una letra com√ļn‚Ķ Algunos dicen, yo nunca lo pude constatar, que ella les dedic√≥ esa canci√≥n a las fans de Bolivia y que les promet√≠a volver y dijeron tambi√©n que las chicas estas de Bolivia ten√≠an la versi√≥n dedicada por ella, que nunca apareci√≥. Hay mucha colectora con el tema de Gilda, mucha gente que dice que la conoce y jam√°s la vio‚ÄĚ.

Lo mismo, que Gilda le hab√≠a cambiado la letra, hab√≠a dicho Toti en el programa de Susana Gim√©nez y en el de Moria Cas√°n, los viejos videos de fines de los 90 hoy subidos a YouTube lo muestran apenado, como queriendo explicar lo inexplicable, dejando entrever un poder divino que √©l mismo se ocup√≥ de tirar por la borda a√Īos despu√©s. En medio de un informe del Diario Muy por el 15¬ļ aniversario de la muerte de la cantante, el productor musical lleg√≥ a declarar: ‚ÄúSi empiezo a decir que era mentirosa‚Ķ Digamos que era fantasiosa. Invent√≥ la historia de que me conoci√≥ desde que era chico, y que nos encontramos en el colectivo. No es as√≠‚ÄĚ. En un intento por colorear la realidad, Gilda habr√≠a contado en alg√ļn momento, en alg√ļn reportaje, que con Toti se conoc√≠an desde antes, pero las pruebas marcan que se vieron por primera vez en ese casting al que ella fue y donde √©l estaba del otro lado.

Las nuevas amigas de Gilda, su flamante vida de giras y hoteles, no opac√≥ sus antiguas relaciones. Sus amigas de toda la vida siempre estuvieron cerca. Como Adriana Mari√Īo, que entrevistada por la periodista Gisela Busaniche para Telefe noticias, cont√≥ el origen del nombre art√≠stico, por qu√© antes de Gilda fue ‚ÄúJill‚ÄĚ: ‚ÄúEn la √©poca en la que trabaja en el jard√≠n de infantes por la tarde, hab√≠a una maestra en el turno ma√Īana que se llamaba Miriam tambi√©n, entonces a ella que era fan√°tica de la serie Los √Āngeles de Charlie le gustaba el personaje de Jill (interpretado por la actriz Farrah Fawcett)‚Ķ‚ÄĚ. As√≠ se diferenci√≥ de la otra Miriam e inici√≥ su propia leyenda. Con Adriana se hab√≠an conocido cuando ambas viv√≠an en Villa Lugano y no ten√≠an m√°s de diez a√Īos.

Susana Pometti la conoci√≥ cuando ambas ten√≠an cuatro a√Īos y la describi√≥ como ‚Äúuna chica muy alegre, que jugaba mucho en la calle, como en esa √©poca, mucho disfraz, mucha m√ļsica‚ÄĚ. Susana tambi√©n cont√≥ que su marido, un jovencito durante aquellos tiempos, ten√≠a una banda y cuando Gilda se acercaba era la primera en agarrar el micr√≥fono. Adriana rememora los discos que escuchaban juntas, como Sui Generis, Django, el D√ļo Candela, y afirma: ‚ÄúElla tocaba la guitarra y el piano de o√≠do, entonces trat√°bamos de sacar los temas‚ÄĚ.

La canci√≥n m√°s sentida, la que recuerda su muerte y su ausencia es un himno a la amistad, que perdurar√° m√°s all√° del tiempo: ‚ÄúRecu√©rdame en cada momento porque estar√© contigo. No habr√° distancia que te aleje, porque estar√°s conmigo‚ÄĚ. A 24 a√Īos de su partida, Gilda contin√ļa presente en su m√ļsica, en sus fans, sus amigas, y en los corazones alegres de aquellos a los que sigue haciendo bailar.