6 dramas web más nuevos para agregar a tu lista

Los dramas web son lo mejor de ambos mundos. Obtienes la vertiginosa historia de romance entre dos protagonistas principales muy atractivos, y también obtienes el factor de no compromiso, ya que los episodios tienden a ser mucho más cortos que un K-drama estándar. Si la serie ya está completa, ¡incluso podrías lograr ver la serie completa en unas pocas horas! Aquí hay seis dramas web más nuevos que vale la pena ver.

“Bad Girlfriend”

Yang Ji Soo (Byeon Seo Yun) trabaja en una empresa de publicidad y está saliendo con su jefe. Lo que el jefe no sabe es que Ji Soo también está saliendo con otro joven que trabaja en una cafetería. Para sorpresa, el joven consigue un trabajo por contrato en la empresa de Ji Soo. Ella trata de hacer malabares para salir con los dos chicos sin que ellos se enteren.

Esta serie es interesante porque es muy impredecible. Hasta el final, los espectadores no podrán anticipar lo que sucederá, lo que lo convierte en un show emocionante. Los pretendientes masculinos son realmente lo más destacado de la serie y ves cuánto están dispuestos a hacer por Ji Soo. Te encantarán todas las confesiones románticas y los atractivos visuales, ¡pero definitivamente debería haber una advertencia de que el mensaje y la historia no son lo que esperas!

“Miracle”

Luis (Chani) es un ídolo popular que constantemente se preocupa de perder su fama. Lee Soo Rin (Kang Min Ah) es una ex aprendiz de ídolo que habla con su mejor amiga Min Si Woo (Hwi Young) para que asista a una audición de ídolo. Soo Rin y Luis terminan cruzando caminos, y los dos forman una relación hostil que conduce a sentimientos profundos.

“Miracle” es un reloj divertido que lo relajará después de un día largo y estresante. Tiene todos los clichés con la adición de algunos ídolos adorables que lo hacen completamente entretenido. El romance y el triángulo amoroso que forman te dejarán mareado en todo momento, ¡sin mencionar que la banda sonora te atraerá por completo a su mundo!

“Would You Like a Cup of Coffee?”

Basado en el cómic coreano, “Would You Like a Cup of Coffee?” es protagonizada por Ong Seong Wu y Park Ho San en esta reconfortante serie sobre el café. La serie es muy simple ya que involucra a Kang Go Bi (Ong Seong Wu) que quiere conseguir un trabajo en una cafetería a pesar de que Park Seok (Park Ho San) no necesita un trabajador. Mientras trabaja en la cafetería, Go Bi escucha las historias de varios clientes.

Una serie de sanación en esencia, “Would You Like a Cup of Coffee?” proporciona la manta perfecta de calidez para calmar su alma. Nadie podría haber pensado que Ong Seong Wu y Park Ho San serían un dúo perfecto al presentar una interpretación tan conmovedora de dos trabajadores de café. ¡Ver a los dos interactuar es conmovedor, y conocer varias historias de los clientes te mantendrá enganchado hasta el final!

“Summer Guys”

“Summer Guys” cuenta la historia de tres jóvenes y una mujer que trabajan juntos en un bar de cócteles en la playa. La serie está protagonizada por Kang Mina como Oh Jun Dal, quien está decidida a asegurarse de que el bar sea un lugar animado durante el verano, pero se decepciona cuando su bar se incendia. Lee Jung Shin, Lee Jung Sic y VIINI (Kwon Hyun Bin) interpretan a los tres camareros que ayudan a Jun Dal a recuperar su negocio a tiempo para el verano.

Este drama web refrescante y cálido es una serie perfecta para ver en cualquier época del año. Aunque está ambientada en el entorno soleado y caluroso de la isla de Jeju, la serie ofrece algunas emociones para sentirse bien que son agradables de ver durante cualquier época del año. Ver el desarrollo de todos los personajes y descubrir cómo terminaron trabajando en este bar es intrigante. También tienes una línea de amor muy caliente y humeante que se forma entre Oh Jun Dal y Seon Woo Chan (Lee Jung Shin).

“Kiss Goblin”

Ban Sook (Bae In Hyuk) es un duende al que le dicen que necesita besar a un humano 10 veces para convertirse en humano. Su voluntad de convertirse en humano es tan grande que decide asumir esta tarea. A medida que avanza en este viaje, conoce a Oh Yeon Ah (Jeon Hye Won), una chica de voluntad fuerte que se encarga de ayudar a Ban Sook a lograr su objetivo de besar a 10 humanos.

Si puedes manejar la cantidad de calor de ver a Bae In Hyuk besar a varias chicas a lo largo de esta breve serie, este drama web definitivamente debes verlo. Es de vista fácil en la que no tienes que pensar mucho, pero te mantendrá totalmente enganchado. El romance en evolución entre Ban Sook y Yeon Ah también es una delicia de ver, dando muchas mariposas y emociones. ¡Te encantará ver a estos dos descubrir sus sentimientos el uno por el otro!

“XX”

Yoon Nana (Hani) es una camarera profesional en un bar llamado XX. Hay un nuevo trabajador llamado Park Dan Hee (Bae In Hyuk) que parece haber estado enamorado de Nana desde hace mucho tiempo. XX es tomado por un nuevo propietario llamado Lee Roo Mi (Hwang Seung Eon), quien solía ser el mejor amigo de Nana hace muchos años hasta que tuvieron una pelea.

Otro drama web de Bae In Hyuk, “XX” tocará todos los acordes correctos. Es misterioso, escandaloso y hay una historia de amor candente entre Dan Hee y Nana a la que apoyarás. El ambiente y la forma en que se filma la serie son muy artísticos, y la trama fluye bien a pesar de los frecuentes flashbacks. Los primeros planos de los camareros que preparan varias bebidas también son bastante fascinantes, e incluso si no eres un bebedor, ¡lo apreciarás!

