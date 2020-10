5 DE OCTUBRE. Jovina Luna pedirá una reunión con el Presidente Alberto Fernández

Jovina Luna, hermana del soldado Hermindo Luna en contacto con la AM990 habló acerca de las declaraciones del Gobierno Nacional en donde han dicho que aún deben estudiar el pago de la indemnización a familiares de soldados caídos del 5 de octubre de 1975. Asimismo solicito que ese día en cada casa haya una bandera argentina para recordar a quienes dieron la vida por nuestra Patria.

“A raíz de toda la movida del año pasado, del DNU que está todavía “parado”, el día de ayer salió en los medios nacionales que el Gobierno está estudiando la posibilidad de hacer efectivo ese DNU que saliera el año pasado con el decreto del expresidente Mauricio Macri, yo quiero confiar en que el presidente Alberto Fernández y el ministro Agustín Rossi van ser sensibles con el reclamo de los familiares”, comenzó diciendo la mujer.

“Voy a pedir una entrevista al señor presidente para hablarle de este tema. Los medios nacionales se están haciendo eco de toda esta movida que se está haciendo”, añadió.

“Por esta pandemia yo no voy a estar presente este año en el homenaje, de todas maneras acá e le va a hacer un homenaje también, hay un monolito que se inauguró el año pasado donde están todos nuestros valientes soldados, es así que allí estaré”, dijo.

“Además se hará un acto en la plaza San Martín (Buenos Aires) y sé que en diferentes provincias de nuestro país habrá recordatorios”, manifestó.

Asimismo indicó “mi lucha continúa, esto va más allá de un resarcimiento económico. Mi lucha v también que deje de honrar a los asesinos de mi hermano y de sus 9 compañeros en el Parque de la Memoria donde el señor (Horacio Rodríguez) Larreta aún se sigue haciendo el distraído con ese tema, yo ese tema se lo plantee, el año pasado fuimos también y hasta ahora sigue haciendo el distraído y no ha dado ninguna novedad de esta situación”.

“Hay que decir que este reclamo puntual tiene su origen en que los atacantes al Regimiento de Infantería de Monte 29 (nuestros en el combate) aparecen en el Parque de la Memoria de Buenos Aires como desaparecidos y víctimas de la represión ilegal, eso es mentira. Eso ya lo habíamos dejado en claro”, se explayó.

“Nosotros seguimos trabajando para que en nuestro país se digan las cosas como son, ellos han dado la vida por nuestra patria para que hoy nuestra bandera siga siendo la celeste y blanca no como la que ellos quería convertirla que son los colores cubanos”, señaló.

“Cuando dicen que hay que estudiar que nos indemnicen no entiendo a que se refieren porque no hay nada que estudiar si cundo le pagaron a los asesinos no se estudió nada”, sentenció.

Pedido

La hermana del soldado ha hecho un vídeo que fue subido a las redes sociales en donde le pide al pueblo argentino que enarbolen las casas el 5 de octubre con la bandera y que a las 20 horas aplaudan para que nuestros héroes sean recordados por dar la vida por nuestra Patria.