2 de febrero: Día Mundial de los Humedales

Cada 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales y este

año se celebra bajo el lema “Los humedales y los conocimientos

tradicionales: celebrar el patrimonio cultural”, poniendo en valor la

profunda relación entre estos ecosistemas y las prácticas, saberes y

tradiciones de las comunidades que los habitan y protegen.

Desde el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) y la

Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental,

se destaca el valor estratégico de los humedales como reservorios de la

diversidad biológica de Formosa y como territorios de vida de numerosas

comunidades originarias que mantienen con estos ambientes una relación

histórica basada en la armonía con la naturaleza.

La provincia de Formosa cuenta con uno de los humedales más

emblemáticos del país: El Bañado La Estrella, reconocido como una de las

7 Maravillas Naturales de la Argentina, con un ecosistema clave para la

conservación de la biodiversidad y, al mismo tiempo, un atractivo turístico

de relevancia nacional e internacional.

El resguardo de sus ambientes naturales permite ofrecer a quienes lo visitan

paisajes únicos, con extensos espejos de agua, atardeceres increíbles,

formaciones naturales que asemejan corales y la posibilidad de avistaje de

aves y otras especies de fauna silvestre, promoviendo un turismo

responsable y sostenible.

Proteger los humedales es preservar el patrimonio natural, cultural y

productivo de la provincia, garantizando su conservación para las

generaciones presentes y futuras.

Trabajo sobre el MBGI

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO), publicó un trabajo que están realizando la Subsecretaría

de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental a cargo de la

ingeniera Natalia Lupia y una productora en zona de El Bañado La Estrella

denominado: “Manejo del Monte Nativo con Ganadería Integrada (MBGI):

Producir cuidando el humedal”, el cual toma más relevancia en el contexto

de celebración del “Día Mundial de los Humedales”.

En un territorio argentino donde el bosque nativo y el humedal definen el

trabajo cotidiano, María Elodia Herrera desarrolla su trabajo como

productora rural, dedicada principalmente a la cría de ganado bovino y

caprino.

El campo que hoy sostiene a su familia está ubicado cerca de uno de los

humedales más grandes de Sudamérica: el Bañado La Estrella. El predio de

unas 200 hectáreas, ubicado en Las Lomitas, provincia de Formosa, fue el

sueño de su padre y, tras su fallecimiento, María Elodia continúa ese

legado, aún en un contexto desafiante.

El acceso y el manejo del agua es una dificultad estructural para quienes

producen en esta región. Cuando las lluvias escasean y la represa se seca, el

agua disponible se vuelve salada y obliga a buscar soluciones de

emergencia.

El humedal cumple un rol central en ese frágil equilibrio. Cuando el

Bañado crece, inunda parte del campo y hace necesario mover los animales

para poder sostener la producción. Por el contrario, cuando el agua baja,

esa misma zona se convierte en un espacio clave para el ganado por la

disponibilidad de pastizales naturales.

Los humedales ofrecen agua dulce vital y albergan más de 100.000

especies a nivel global, lo que los convierte en espacios clave para la

diversidad biológica. Cumplen un rol fundamental en la seguridad

alimentaria y nutricional a través de la producción de alimentos, como los

cultivos, la ganadería, la actividad forestal, la pesca y la acuicultura.

Además, mitigan el impacto de las lluvias y reducen el riesgo de

inundaciones y tormentas, actuando como amortiguadores naturales frente

a los eventos climáticos extremos asociados al cambio climático.

“Nuestra idea es producir sin romper el bosque, sin quemas, aprovechando

lo que el ambiente nos da, pero de una manera ordenada”, explica María

Elodia, cuyo predio forma parte del Proyecto Pagos por Resultados de

REDD+ de la Argentina, implementado por la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto a la

Subsecretaría de Ambiente de la Nación, con financiamiento del Fondo

Verde para el Clima.

A través del desarrollo de su Plan de Manejo de Bosques con Ganadería

Integrada (MBGI), Elodia accede a acompañamiento técnico y financiero

del proyecto, que le permite planificar su producción de una forma que

antes no era posible.

Oportunidades de desarrollo y cuidado del bosque

En la provincia de Formosa, la formulación de estos planes de manejo por

parte de los productores y productoras es acompañado por el trabajo

articulado de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Ordenamiento y

Calidad Ambiental del Ministerio de la Producción y Ambiente, y su

equipo técnico.

“Es la primera vez que participamos de un proyecto así. Sin este apoyo no

podríamos hacerlo, porque no contamos con los recursos”, señala.

El Proyecto Pagos por Resultados de REDD+ de la Argentina busca

fortalecer la gestión forestal sostenible, reducir la deforestación y crear

oportunidad es social y económico para las comunidades locales y los

pueblos indígenas.

En la provincia de Formosa, el proyecto acompaña a las familias

productoras a fortalecer sus sistemas productivos mediante herramientas

concretas de planificación y gestión del territorio. A través de los planes de

manejo, se promueve un uso más ordenado del bosque y del agua, la

mejora de prácticas productivas y la diversificación de los medios de vida,

permitiendo planificar a largo plazo, optimizar los recursos disponibles y

acceder a la comercialización legal de productos forestales en mejores

condiciones.

La iniciativa es implementada en las 23 provincias de Argentina con un

enfoque orientado al desarrollo local, el cumplimiento de salvaguardas

sociales y ambientales, y la promoción de la gobernanza inclusiva.

La FAO ayuda a productoras y productores a fortalecer el manejo

sostenible de los bosques nativos, mejorar sus medios de vida y reducir la

deforestación mediante asistencia técnica y planificación productiva.

El proyecto inició con un proceso de diagnóstico socioambiental y de

inventario forestal que permite conocer en detalle el estado del bosque, la

disponibilidad de recursos y las prácticas productivas existentes, aportando

información clave para la planificación y el manejo sostenible del territorio

en el que trabaja María Elodia.

A partir del relevamiento de la información ecológica, productiva y social

—que incluye datos sobre el bosque, el acceso al agua y las estrategias

productivas familiares—, Elodia puede contrastar su experiencia cotidiana

con información técnica y contar con una base más sólida para la toma de

decisiones.

“Hoy contamos con más información para planificar mejor, pensar dónde

conviene hacer pasturas, cómo manejar el agua y cómo organizar el uso del

bosque”, cuenta.

Ese cambio se refleja también en la vida familiar: más previsibilidad y

decisiones productivas alineadas con las necesidades reales del territorio.

“Antes todo era más improvisado. Ahora sentimos que las decisiones van a

ser más acertadas, de acuerdo con la necesidad real que tenemos en el

campo”, afirma.

En el Día Mundial de los Humedales, que se celebra el 2 de febrero, la

historia de María Elodia muestra que producir cuidando el bosque y el agua

pueden ir de la mano en uno de los ecosistemas más estratégicos frente al

cambio climático y la seguridad alimentaria y nutricional.

La FAO apoya la conservación, restauración y uso sostenible de los

humedales desde la perspectiva de la seguridad alimentaria y la agricultura

(incluida la producción agrícola y ganadera, la silvicultura, la pesca y la

acuicultura), al tiempo que respalda la gestión integrada de los recursos

terrestres e hídricos y aborda los retos que plantean el cambio climático, la

biodiversidad y las demandas contrapuestas de los diferentes sectores.