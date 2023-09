Flores de bach como terapia alternativa

Las Flores de Bach son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar diversas situaciones emocionales, como miedos, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Fueron descubiertas por Edward Bach entre los años 1926 y 1934. El Dr. Bach era un gran investigador, además de médico y homeópata. Patricia Batista terapeuta que trabaja con flores de Bach, de visita en nuestros estudios explicó de que se trata esta terapia no convencional.

Al inicio de la entrevista explico que esta terapia se trata de 38 esencias viracionales que actúan de forma vibracional suave pero profundamente en estados emocionales. Son para cualquier estado emocional, la pueden tomar cualquier persona, incluso mascotas.

En este caso, se preparan gotas que parten de una formula donde se integran hasta 7 esencias dependiendo de las emociones que se desee tratar. Se utiliza más la parte vibracional de las flores más que lo físico. Esta terapia nació en Francia y se pueden adquirir en el instituto argentino. Es un destilado que preparan los farmacéuticos a los que ella le agrega las distintas esencias.

Se pueden tomar hasta 4 veces al día e incluso en momentos de crisis emocionales. Logra equilibrar las emociones. Trabaja en conjunto con la psicóloga para poder brindar un acompañamiento extra al paciente.

Debe establecerse con anticipación que se quiere tratar, por ejemplo, el miedo y de ahí especificar qué clase de miedo. Estas flores no son adictivas, no causan acostumbramiento. Una vez equilibrada la emoción solo sentís que ya no las necesitas, a diferencia de los fármacos.

Al ser consultada sobre la diferencia entre las flores y ciertas infusiones explicó que actúan de manera diferente ya que los tés actúan en el sistema nervioso y estas flores lo hacen sobre la emoción. Al ser vibracional va al cuerpo energético.

También se refirió a la ayuda que puede brindar las flores a una persona con problemas de suicidio y aunque aclaró que hay que analizar bien cada caso, puede ser una herramienta que ayude a buscar otro tipo de ayuda, como ser psicológica.

Los productos se pueden adquirir del Instituto Argentino de Flores Bach.