Destacan el movimiento comercial en Clorinda

Pedro Ortiz, presidente de la Cámara de Comercio de Clorinda, estuvo en contacto con la AM990 y habló sobre la actualidad de este importante sector económico de la provincia. Advirtió que resulta complejo controlar la mercadería en el paso fronterizo.

“Que desaparezca la mercadería que ingresa a la ciudad es una práctica que hace mucho, así que digamos que acá es muy difícil controlar porque luego de su ingreso no se sabe dónde como o quien lleva”, inició diciendo.

Asimismo destacó que: “El comerciante no tiene responsabilidad en eso, ya que viene alguien de otro país y compra; lo que haga después ,es imposible manejar”, comentó Ortiz.

Por otra parte, se le preguntó sobre las ventas en la ciudad de Clorinda y destacó el movimiento económico. “Las ventas van bien, justo ayer fue feriado en Paraguay y vino muchísima gente a comprar. Eso tiene un efecto multiplicador, porque a lo mejor a mi no me compran, pero si le compran al que después me compra a mí”, concluyó.