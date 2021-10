1 DE OCTUBRE. Hoy comienza el Karaí Octubre una celebración propia de nuestra región

El especialista en idioma guaraní y tradiciones, Juan Ramón Fariña en contacto con la AM990 habló acerca de lo que significa el Karaí octubre.

Fariña dijo “en mi familia, por ejemplo, se hace abundante yopará y se le convida a los vecinos y a los que quieren porque hoy la tecnología permite que se difunda vía WhatsApp”.

“Esta es una tradición que muchos dicen es guaranítica, esto no es así es post-jesuita porque la cultura guaraní no tiene como costumbre almacenar alimentos porque la alimentación lo tiene en su hábitat. Esto comenzó con los sembradíos y se comenzó a cosechar el maíz, el poroto, la mandioca y entonces como en agosto se entra en una época de baja producción porque las heladas van eliminando algunos productos de la chacra y aquel que tenía almacenado se le agota o se e termina es la época de lo que se denomina las vacas flacas, como decimos. Precisamente lo que sucede cada 1 de octubre se produce lo que llamamos si hay miseria que no se note y entonces se cocina un suculento plato con los ingredientes que quedan en la alacena familiar”, agregó.

“Este pato se puede comer en cualquier época del año, pero se estila comerlo el 1 de octubre porque se fantasea con que este día entra el Karaí, que es el señor de la miseria y este decide quedarse en una casa donde hay escasez de alimentos o bien quien cocina no tiene ganas y cocino otra cosa, para que eso no suceda el ama de la casa tiene la casa lista y todo listo para que cuando entra este señor vea que en ese lugar todos son trabajadores”, cerró.